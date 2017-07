Ein mutmaßlicher Talibankämpfer steht seit Mittwoch in Berlin vor Gericht. Der Angeklagte selbst hatte den Behörden von seiner Mitgliedschaft erzählt. Am ersten Prozesstag stellte der Mann jedoch alles als großes Missverständnis dar. Von Ulf Morling

"Ganz einfach: Er wollte den Flüchtlingsstatus in Deutschland. Das war sein Ziel. Dafür hat er eine Legende gebraucht", sagt Verteidiger Daniel Sprafke über seinen Mandanten Wajid S. Der Afghane muss sich seit Mittwoch vor dem Berliner Kammergericht wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und versuchten Mordes verantworten.

Seit einem halben Jahr sitzt Wajid S. in Untersuchungshaft - denn die Bundesanwaltschaft nahm seine Angaben ernst. "Ich war ein Taliban!", hatte S. verkündet. Spätestens 2009 habe er sich den Islamisten angeschlossen, berichtete er beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Er habe Lebensmittel für die Truppe besorgt, Waffen transportiert und sich um Verletzte gekümmert. 2014 und 2015 sei als Kämpfer dabeigewesen.

So sei er einer von insgesamt 25 Taliban gewesen, die für zwei bis drei Stunden eine Polizeisperre beschossen. Er selbst habe dabei 20 bis 40 Schüsse abgegeben. Bei einem zweiten Gefecht habe er nur bis zu 30 Schüsse in die Luft abgegeben, weil er seinem Onkel hatte imponieren wollen. Er sei damals mit einem Streifschuß vom Gegner verletzt worden. Deshalb habe er die islamistische Miliz verlassen, so sagte es S. in früheren Befragungen.