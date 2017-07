"Aktenzeichen XY" beleuchtet Fall in Lauchhammer - 15 Hinweise nach Polizistenmord vor sieben Jahren

06.04.17 | 11:41

Fast siebeneinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Polizisten in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) erhoffen sich die Ermittler durch das Fernsehen neue Hinweise auf den oder die Täter: Das ZDF griff den Fall am Mittwochabend in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" auf. Bis zum Donnerstagvormittag gingen nach Angaben von Ines Frilohn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Brandenburg Süd, 15 Hinweise ein. "Eine ganz heiße Spur ist aber bislang nicht dabei". Frilohn betonte jedoch gegenüber rbb|24, dass 15 Hinweise in Anbetracht der Tatsache, dass die Tat über sieben Jahre her sei, eine hohe Resonanz sei. Sie wies nochmals darauf hin, dass die Polizei an allen Beobachtungen interessiert sei. "Wer was hat, soll sich unbedingt melden", so Frilohn.

"Mord verjährt nie"

Der Moderator der Aktenzeichen XY-Sendung, Rudi Cerne, gab sich am Donnerstagfrüh im rbb optimistisch, dass der Fall noch geklärt werden könnte: "Mord verjährt nie in Deutschland. Und die Polizei setzt immer wieder neu an. Sie holen die Akten noch einmal raus, die DNA-Analysetechnik hat sich immer weiter verbessert und verfeinert. Es reicht inzwischen eine Hautschuppe aus, um eine zweifelsfreie Spur herzustellen", so Cerne im rbb.

Der Polizist starb 2009 in einem Garagenkomplex