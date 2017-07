Die Landesverbände von Naturschutzbund (Nabu) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die sich für eine Versachlichung in der Wolfsdebatte stark machen, reagierten darauf am Montag mit einer gemeinsamen Erklärung. Sie sprechen von einer "bewussten Provokation" und "unfassbarer Diffamierung". Der Landesvorsitzende des Nabu, Friedhelm Schmitz-Jersch sagte im rbb: "Landrat Schmidt wirft uns mit dieser fremdenfeindlichen Aktion in einen Topf". Das sei auch eine "groteske Verdrehung der Tatsachen". Denn Schmidt organisiere mit den Wolfswachen "geradezu den Volkszorn gegen den Wolf - also den Neuankömmling, der wieder zurückgekehrt ist nach Brandenburg". Das sei wiederum auf einer Ebene mit Pegida zu sehen. Dort wende man sich schließlich auch dagegen, dass Flüchtlinge und Migranten ins Land kommen.

Die Hälfte der Wolfsrudel in Deutschland lebt in Brandenburg. Viele Bauern und Schäfer fürchten um ihre Tiere, rund 300 wurden im vergangenen Jahr gerissen. Am Freitagabend haben rund 800 Menschen für besseren Schutz demonstriert - sie wachten an Lagerfeuern.

In acht Landkreisen Brandenburgs waren am 31. März erstmals sogenannte Wolfswachen veranstaltet worden. Dabei sprachen Landwirte und private Viehhalter sowie Jagdpächter mit Anwohnern über die Rückkehr des Wolfes und deren Folgen. Insgesamt kamen etwa 800 Menschen in Brandenburg zusammen.

In keinem anderen Bundesland leben so viele Wölfe wie in der Mark. Fast die Hälfte der bundesweit gezählten 46 Rudel streifen durch das Land. Regelmäßig überwinden Wölfe elektrische Weidezäune und reißen Schafe und andere Nutztiere. Im vergangenen Jahr zahlte das Land rund 45.000 Euro Entschädigungen an Tierhalter. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 2015. Die Bauern, Schäfer und Tierhalter sorgen sich.

Auf den Wolfswachen unter anderem in Baruth, Dolgelin und Michaelisbruch wollen Landwirte für mehr Geld für Spezialweidezäune und letztlich die Bejagung des Wolfes werben. Das sich am Lagerfeuertreffen war durchaus als Demonstration gemeint. Die Demonstranten sind der Ansicht, dass der Wolf zu stark geschützt werde. Die Landwirte in Krielow forderten, dass sie jeden Wolf abschießen dürfen, der sich ihrem Hof auf 1.000 Meter nähert.