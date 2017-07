An Ostern wird es voll in Berlin: Rund zwei Millionen Touristen wollen kommen. Sie sollten sich warm anziehen – und mindestens einen Regenschirm einpacken: Das Wetter wird pünktlich zum langen Wochenende furchtbar.

Rund zwei Millionen Gäste werden von Karfreitag bis Ostermontag in der Hauptstadt erwartet - Tagesgäste ebenso wie Wochenend-Ausflügler. Erfahrungsgemäß falle Ostern für die Tourismusbranche umso besser aus, je später das Fest im Frühling liege, sagt ein Sprecher der Tourismusgesellschaft Visit Berlin. Doch diese Bauernregel hilft in diesem Jahr auch nicht weiter.

Denn das Osterwetter kümmert sich 2017 so gar nicht um die Beherbergungsbranche. Bettina Biesel von der MeteoGroup fasst die nächsten Tage so zusammen: Am Mittwoch "viel Regen und Bewölkung", am Donnerstag "etliche Schauer", am Samstag "Schauerwetter mit teils ergiebigen Regen", am Sonntag und Montag "kräftiger Regen". Der Laie würde sagen: Es wird regnerisch.