Mehrere Spreewaldorte haben den Brauch des Osterreitens wieder aufleben lassen. Rund 20 Frauen und Männern stiegen am Ostersonntag auf ihre Pferde, verteilten nach einem Gottesdienst in Zerkwitz (Oberspreewald/Lausitz) sogenannte Hoffnungssträuße aus Buchsbaumzweigen und verkündeten die Auferstehung Christi.

Schaulustige verfolgten den Reiterzug. Das wendische Osterreiten jährte sich laut Kirchengemeinde zum 20. Mal. Noch größer als im Spreewald waren katholische Prozessionen mit rund 1.500 Osterreitern im sächsischen Städtedreieck Bautzen-Kamenz-Hoyerswerda in der Oberlausitz angekündigt.

Bereits Ende des 15. Jahrhunderts wurden in der Region solche Reiter-Prozessionen veranstaltet. Die Wurzeln dieses Brauchs reichen wahrscheinlich bis in vorchristliche Zeiten zurück. Durch Feldumritte glaubte man, die jungen Saaten auf den Feldern vor der Missgunst des Bösen schützen zu können. Unter dem Einfluss des Christentums wandelten sich die Ritte wohl in christliche Prozessionen.