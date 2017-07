Polizisten haben am Samstag in Berlin-Friedrichshain eine Frau angeschossen, nachdem diese eine Waffe auf die Beamten gerichtet hatte.

Eine Sprecherin teilte mit, dass die nach Polizeiangaben geistig verwirrte Frau damit gedroht habe, sich umzubringen. Als die Polizisten in die Wohnung kamen, drohte die Frau, auf sie zu schießen. Daraufhin feuerte ein Beamter einen Schuss ab. Die Kugel traf die sitzende Frau in den Oberschenkel und verletzte sie am Arm. Sie kam in ein Krankenhaus, war aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.