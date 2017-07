Polizei fasst Autodiebe-Bande in Brandenburg

Allein in Potsdam sollen die mutmaßlichen Diebe zwischen Juni 2016 und Januar 2017 43 Skoda Octavia gestohlen haben. Aber auch auf andere Fahrzeuge der Volkswagen-Audi-Gruppe, besonders den Golf IV Kombi, hatte es die Bande abgesehen.

Etwa 100 Diebstähle sollen sie in Berlin und Brandenburg begangen haben, ihre bevorzugte Beute: das Modell Skoda Octavia. Nun haben Ermittler des Landeskriminalamts mehrere mutmaßliche Mitglieder einer polnischen Bande gefasst, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und das Polizeipräsidium am Montag mitteilten.

Bereits am 5. April hatten Spezialeinheiten der Berliner Polizei drei der Verdächtigen auf frischer Tat in Berlin gestellt. Gegen zwei der festgenommenen Männer erließ der Haftrichter einen Haftbefehl. Ein Weiterer - gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag - wurde zwei Tage später bei einer Wohnungsdurchsuchung in Frankfurt (Oder) gestellt. Dabei fanden die Beamten auch mehrere Werkzeuge zum Aufbrechen und Stehlen von Autos.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sollen die 30 bis 41 Jahre alten Verdächtigen die Autos nach dem Diebstahl an anderen Stellen zwischengeparkt haben, um sie später nach Polen zu bringen. Beim Überführen der Fahrzeuge nutzen die Täter oft gefälschte oder gestohlene Kennzeichen.

Um an die Hintermänner zu kommen, arbeiten die Brandenburger Behörden mit ihren Kollegen aus Polen zusammen. Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts "LIMES" sollen Ermittler und Justiz grenzüberschreitend kooperieren, um international agierende KfZ-Diebe stärker zu bekämpfen.

