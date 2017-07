Rund 250 Cannabispflanzen, mehrere hundert Euro Bargeld und ein scharfes Gewehr - darauf sind Polizisten bei einer Durchsuchung auf einem Grundstück in Marzahn-Hellersdorf gestoßen. Der 61-jährige Betreiber wurde am Dienstagmorgen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.