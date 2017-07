Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Rotherstraße in Friedrichshain ist die Polizei auf ein Drogenlager gestoßen. Am späten Freitagabend fanden sie dort unter anderem mehr als 200 Tabletten, sowie ein Kilo Amphetamin und Methamphetamin in Pasten- und Pulverform, wie Sicherheitskräfte am Samstag mitteilten. Bei den Tabletten soll es sich um Ecstasy handeln.

Dazu kamen mehrere Packungen verschreibungspflichtiger Medikamente, Verpackungs- und Abfüllmaterial, Feinwaagen, Mobiltelefone und einige Tausend Euro Bargeld.