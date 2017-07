Porträt des Rabbiners Walter Rothschild - Wie ein Rabbi dem Judentum mit Humor und Eigensinn begegnet

15.04.17 | 08:17 Uhr

Walter Rothschild eckt mit seiner witzigen, direkten Art immer wieder an. Das hat den 63-Jährigen schon mehrfach den Job gekostet, auch als Gemeinderabbiner in Berlin. Nun muss er als Freiberufler über die Runden kommen. Streitbar wie eh und je. Von Ulrike Steinbach

Walter Rothschild hadert damit, dass die Woche nur sieben Tage hat. Er hat immer das Gefühl, dass er mehr Zeit braucht. Ständig klingelt sein Smartphone, dauernd beantwortet er E-Mails. Schon wieder ist er auf dem Weg zum Zug. Von seiner Wahlheimat Berlin fährt der Rabbi nach Wien. Dort betreut der 63-Jährige einmal im Monat die Gemeinde Or Chadasch ("Neues Licht"), die einzige jüdisch-liberale Gemeinde in Österreich. Das Problem für liberale Rabbiner in Europa: "Es gibt nur wenige Juden und daher kleine Gemeinden. Die können sich keinen Vollzeitrabbiner leisten", erklärt Rothschild.

Walter Rotschild unterwegs im Zug, gefilmt vom Kamerateam

Zu alt für einen Quereinstieg

Deshalb halten sich auch einige seiner Berufskollegen mit Teilzeitjobs in verschiedenen Gemeinden über Wasser. Rothschild nennt diese sporadischen Einsätze "Gigs" – wie die Auftritte eines Musikers. Der gebürtige Engländer hat keine Wahl: Seine Rente aus Deutschland und England würde nicht einmal die Kosten für die Miete seiner großen Altbauwohnung in Berlin decken, in der er zusammen mit seinen beiden erwachsenen Töchtern lebt. Auch Bracha und Nachama brauchen noch seine Unterstützung. Und etwas anderes, als Rabbiner zu sein, kann er sich nicht vorstellen. "Höchstens Eisenbahner", witzelt Rothschild, "aber für einen Quereinstieg bin ich wohl schon zu alt."

Die alte Standuhr steht noch immer in Hannover

Die Eisenbahn ist seine Leidenschaft. Bevor Walter Rothschild in den Nachtzug nach Wien einsteigt, schreibt er sich die Zugnummer auf. Unterwegs fotografiert er den Lokwechsel auf dem Bahnhof. In Wien stöbert er gern in einem Antiquariat für Eisenbahngeschichte. Dieses Interesse habe er von seinem Vater übernommen, erzählt der Rabbi. Es sei eine bizarre und makabre Mischung aus Interesse für Technik und Geschichte und eine Obsession, alles über den Zweiten Weltkrieg und die Shoa zu erfahren: "Es hängt mit meiner Identität als Jude, als Engländer, als Kind eines Flüchtlings, als Nachkriegsgeborener zusammen." Familie Rothschild stammt aus Ottenstein bei Hannover. Großvater Walter Rothschild starb an den Folgen der Haft im Konzentrationslager Dachau. Die Großeltern hatten ihren Sohn aber 1939 noch in letzter Minute nach England geschickt. Der Enkel Walter Rothschild und seine Schwestern wuchsen in Bradford auf.



Auf den Spuren der Vorfahren begleitet das Kamerateam die drei nach Hannover. Einige Möbel aus dem um 1900 gebauten imposanten Elternhaus des Vaters haben den Krieg überlebt und stehen noch heute im Haus der Mutter, berichten die Geschwister. Vor allem die alte Standuhr ist ihnen im Gedächtnis geblieben. "Wir sind damit aufgewachsen: Bing-Bong, Bing-Bong, ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr", erinnert sich Walter Rothschild.

Rabbiner aus Berufung

Die Familie sei durch und durch jüdisch, betont Rothschild. Der Vater war im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Bradford. Für ihn als Jungen seien die Gottesdienste und das Gemeindeleben etwas Selbstverständliches gewesen, "das man nicht hinterfragen musste". Nach seinem Theologie- und Pädagogikstudium sowie einigen Berufsjahren als Lehrer habe ihn ein "Aha-Erlebnis" zum Rabbinat geführt: "Ich bekam ein Angebot für ein Stipendium. Da schaute ich hoch zur Decke und sagte zu dem da oben: okay, you win." Seitdem hat Walter Rothschild viele Gemeinden betreut – in England, Deutschland, Österreich und sogar in der Karibik. Das rastlose Leben überstand seine Ehe allerdings nicht. "Ich war viel unterwegs, das Familienleben kam oft zu kurz, aber wir sind bis heute in gutem Kontakt", gesteht der dreifache Vater.

Zweimal wurde Rabbi Rothschild schon entlassen

"Würd' gern in Rente, sobald ich könnte"

Viele ehemalige Mitglieder der verschiedenen Gemeinden halten bis heute Kontakt zu Walter Rothschild und suchen seinen Rat. Andere wiederum wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. In Berlin verlor der Rabbi im Jahr 2000 seinen Job, in Schleswig-Holstein 2015. Vor allem deshalb, weil er seine Meinung gesagt habe, erklärt Rothschild. "Ich habe das mehrfach in Vorstandssitzungen erlebt: Der Chef spricht und alle bleiben stumm. Ich bin das nicht gewöhnt. In England gibt es eine andere Kultur: Man diskutiert, man äußert sich." "Manche, die ihn nicht verstehen, hassen seinen Humor, andere lieben seinen Humor", erklärt Theodor Much, Präsident Gemeinde Or Chadasch. "Wir sind blendend mit ihm ausgekommen. Es tut uns leid, dass er uns verlässt." Die Wiener Gemeinde, die Walter Rothschild seit zehn Jahren betreut, wächst. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Doch die Mitglieder möchten nun einen Rabbiner einstellen, der in Wien lebt und regelmäßiger für sie da ist. Das kann und will der Berliner nicht leisten. Der rastlose Rabbi weiß nun noch nicht so recht, wie es weiter geht. Doch er vertraut darauf, dass etwas Neues kommt. Er schreibt Bücher, Beiträge fürs Radio, berät Filmteams, ist im interreligiösen Dialog aktiv und hat ein Kabarettprogramm über sein Leben auf die Beine gestellt. Doch das alles wird nicht reichen, um sein Leben zu bestreiten. So klingt dann auch der letzte Song seines Liederabends, den er später in Berlin-Charlottenburg hält, etwas melancholisch: "Ich bin ein Berliner Rabbiner, würd’ gern in Rente, sobald ich könnte. Meine Bücher lesen, keine Sorgen um Spesen, mir dann erlauben meinen eigenen Glauben."

