Die Potsdamerin Susanne Peters fliegt nicht als erste deutsche Frau zur Internationalen Raumstation ISS.



Die 31-Jähige hatte an dem Wettbewerb einer Privatinitiative teilgenommen, die die erste deutsche Frau ins All schicken will. Die Luft- und Raumfahrttechnikerin hatte es bis unter die letzten sechs Kandidatinnen geschafft. Doch am Mittwoch fiel die Wahl auf zwei Mitbewerberinnen. Die beiden Frauen sollen nun für einen Flug zur Internationalen Raumstation ausgebildet werden, aber am Ende soll nur eine von ihnen den Flug antreten.



Die Weltraum-Mission soll noch vor 2020 stattfinden. Offen ist aber noch, wie sie finanziert wird. Die Privat-Initiative schätzt die Kosten dafür auf 50 Millionen Euro.