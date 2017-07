Mario K. Berlin Dienstag, 11.04.2017 | 10:53 Uhr

Auch wenn es verkehrswidrig ist, muss ich hier zustimmen. Es gibt Strecken, bei denen auch mir das Fahren auf der Straße zu gefährlich oder der Zustand der Straße so schlecht ist, dass die Benutzung mit dem Rad nicht zumutbar ist, z. B. bei grobem Kopfsteinpflaster. Auch ist in Berlin an vielen Stellen die Radwegeführung so kompliziert, dass man oft unbeabsichtigt Straße oder Gehweg befährt.

Zustimmen würde ich ebenfalls Skorpion, gebe aber zu bedenken, dass bezüglich der "Gehwegradler" das Risikopotenzial Radfahrer-Fußgänger weit hinter dem von Auto-Radfahrer steht.

In der Innenstadt mache ich immer wieder die Erfahrung, dass nicht der sportlichste, sondern der dreisteste Radfahrer am schnellsten vorankommt. Auch wenn ich Leute verstehen kann, die diese Strecken regelmäßig fahren müssen, finde ich das nicht richtig. Gut, dass mit dem Radwegeausbau zunehmend getrennte Verkehrsflächen entstehen. Defensiveres Fahren und auch mal die Einsicht in eigene Fehler ist insgesamt für alle gut.