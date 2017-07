Ein Diebstahl in einem Stuttgarter Gymnasium hat Auswirkungen auf 15.000 Abiturienten in Berlin und Brandenburg: Die Schulverwaltungen müssen neue Matheaufgaben besorgen. Doch die Zeit ist knapp.

Nach dem Einbruch in ein Gymnasium in Stuttgart bekommen auch die Schüler in Berlin und Brandenburg neue Mathe-Aufgaben für die schriftliche Abiturprüfung.

In der Hauptstadt sind etwa 10.000 Schüler in Grund- und Leistungskursen betroffen, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch. In Brandenburg seien es 5.400, hieß aus dem Bildungsministerium in Potsdam.

Unbekannte waren in der Nacht zum Dienstag in ein Stuttgarter Gymnasium eingebrochen und hatten einen Tresor mit den aktuellen Abituraufgaben geknackt. Die Täter stahlen die Bögen zwar nicht, öffneten aber die Umschläge mit den Aufgaben der Englisch- und Mathe-Prüfung.