Nach der letzten Schulstunde am Dienstagnachmittag startet nun auch Brandenburg in die Osterferien - und der ADAC warnt schon mal vorsorglich vor Staus. Vor allem Richtung Tschechien und Polen dürfte es voll werden. Und dann kommt noch der Mittwoch.

Am Dienstag ist im Land Brandenburg der letzte Schultag vor den Osterferien. Daher ist auf Straßen schon ab dem frühen Nachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, so der Automobilclub ADAC.

Die große Reisewelle wird dann ab Mittwoch, 12. April, auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen in der Region Berlin-Brandenburg einsetzen. Reisende sollen sich insbesondere auf dichten Verkehr Richtung Polen und Tschechien, aber auch auf starken Durchgangsverkehr aus den anderen Bundesländern einstellen. Erfahrungsgemäß wird es auch am Folgetag, dem Gründonnerstag, voll auf den Straßen, wenn die Kurzurlauber in die Ferien starten.

An allen Hauptreisetagen, so der ADAC, werden die Strecken in Richtung Nord- und Ostsee (A11, A19/24), aber auch in Richtung Süden (A9, A13) stark belastet sein. Ausflügler sollten nach Möglichkeit auch die umliegenden Bundesstraßen nutzen. Als Reisetag wird der Karfreitag empfohlen, weil sich dann in der Regel die Verkehrslage entspanne.

Der ADAC rechnet zudem mit Staus auf der südlichen A10 wegen einer Großbaustelle im Bereich Michendorf. Wie ADAC-Sprecher Jörg Becker dem rbb sagte, stehen zwar in jeder Richtung drei verengte Fahrstreifen zur Verfügung, erfahrungsgemäß sei aber bei dem hohen Verkehrsaufkommen hier mit großen Staus zu rechnen. "Deshalb sollten vor allem die Südbrandenburger, die einen Urlaubstrip in Richtung Ostsee planen, Berlin umfahren, indem sie die östliche und die nördliche A10 benutzen, also ab Schönefelder Kreuz in Richtung Norden fahren und nicht über den Süden und Westen um Berlin herum", sagte Becker weiter.



In Berlin haben die Ferien schon am vergangenen Samstag begonnen.