Sommertag im Frühling - Rekordtemperaturen in Brandenburg gemessen

01.04.17 | 22:15 Uhr

Da haben Berlin und Brandenburg am Samstag aber geschwitzt. Der 1. April kam scherzhaft, wie er so ist, vorbei und brachte einen Sommertag mit mehr als 25 Grad mit. Am wärmsten in ganz Deutschland war es diesmal in brandenburgischen Orten.



Neißemünde im südöstlichen Brandenburg im Landkreis Oder-Spree war am Samstag der wärmste Ort in ganz Deutschland. Im Ortsteil Coschen wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine Höchsttemperatur von 25,4 Grad Celsius gemessen. Aber auch Cottbus kam mit 25,3 Grad nah an diese Marke. In Lübben im Spreewald sowie an einer Station in Berlin gab es einen Höchstwert von immerhin 24,9 Grad. Ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem "Sommertag". Nach dem 31. März war der 1. April mit Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke somit bereits der zweite sogenannte Sommertag des Jahres 2017.



Nachts bald wieder Bodenfrost möglich

Der Start in den April hat sich in der gesamten Region nach Sommer angefühlt. Die Menschen erholten sich in Parks und Biergärten, Eisdielen und Straßencafés. Auch in den kommenden Tagen soll es nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ungewöhnlich warm bleiben. Erst im Laufe der nächsten Woche werden die Normalwerte für Anfang April um zwölf Grad erreicht, wie der DWD am Samstag mitteilte. Dann ist in der Nacht auch wieder Bodenfrost möglich. Bis dahin soll es mit Höchstwerten bis 21 Grad mild bleiben.

Doppelt so viel Unfälle wie sonst

Für die Feuerwehr bedeutet das schöne Wetter viel Arbeit. Am Samstagvormittag registrierte die Berliner Feuerwehr bereits 15 Verkehrsunfälle, an zehn davon waren Fahrrad- oder Motorradfahrer beteiligt. "Das ist mindestens doppelt so hoch wie an einem normalen Werktag", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Auch am Sonntag wird es mit 14 bis 21 Grad erneut fast überall angenehm. Allerdings müssen sich die Menschen in der Region auf Schauer und Gewitter einstellen.