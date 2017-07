Der Mord an den Jungen Elias und Mohamed kommt vor den Bundesgerichtshof. Wie ein Verteidiger am Donnerstag dem rbb bestätigte, verhandeln die Leipziger Richter am 28. Juni über die Revisionsanträge zu dem Urteil des Potsdamer Landgerichts. Die Richter hatten im vergangenen Juli den Angeklagten wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellten sie die besondere Schwere der Schuld fest - damit ist die vorzeitige Entlassung auf Bewährung nur in besonderen Ausnahmen möglich, etwa bei einer schweren Krankheit.

Silvio S. hatte am letzten Prozesstag angekündigt, er werde in der Haft "alle Behandlungen annehmen, die mir angeboten werden, damit so etwas auf keinen Fall nochmal passieren kann."

Auch die Verteidigung ging gegen das Urteil vor. Ihrer Ansicht nach hat Silvio S. nicht zwei Morde begangen, sondern nur einen, nämlich an dem vier Jahre alten Mohamed: Die Tötung des sechs Jahre alten Jungen Elias sei wohl nur ein Totschlag oder eine Körperverletzung mit Todesfolge gewesen, hatten sie schon im Plädoyer erklärt. Die Tatsache, dass die Strafkammer wegen zweier Morde verurteilte, hatte unter anderem dazu geführt, dass sie bei Silvio S. die "besondere Schwere der Schuld" feststellte - dies entspricht gängiger Praxis. In diesen Fällen kann der Verurteilte nicht darauf hoffen, dass er nach 15 Jahren auf Bewährung freikommt. Wäre Silvio S. wegen eines Mordes verurteilt worden, so die Überlegung der Verteidiger, dann wäre für ihn auch eine "normale" lebenslange Haftstrafe in Betracht gekommen.

Der Angeklagte aus Niedergörsdorf im Kreis Teltow-Fläming hatte im Jahr 2015 den sechsjährigen Elias aus Potsdam und den vierjährigen Mohamed aus Berlin entführt und getötet.