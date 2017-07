Die Ringbahn ist über Ostern bis Dienstag, 1.30 Uhr, zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Westend gesperrt. Betroffen sind die Linien S41, S42 und S46. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird angeboten. Sprecher Burkhard Ahlert sagte dem rbb, dass der Grund Bauarbeiten für die S21 am Bahnhof Gesundbrunnen sind. Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Linie würden beginnen: "Dort muss jetzt die spätere Einfädelung baulich vorbereitet werden. Das kann nicht während des laufenden Betriebs geschehen. Wir haben das in die Osterzeit gelegt, weil dort wenig Berufsverkehr stattfindet und außerdem Ferien sind."

Von den Bauarbeiten ist auch die Linie S2 betroffen:



Von Donnerstag, 22 Uhr, bis Samstag 8 Uhr verkehren keine Bahnen zwischen Blankenfelde und Karow.

Von Samstag, 15 Uhr, bis Dienstag, 1.30 Uhr, gibt es Ersatzverkehr zwischen Blankenburg und Bernau.

Von Dienstag, 4 Uhr, bis Donnerstag, 1.30 Uhr ist der Abschnitt zwischen Blankenburg und Karow gesperrt.

Die Linie S21 soll in einem ersten Abschnitt bis zum Hauptbahnhof führen, später bis zum Potsdamer Platz verlängert werden. In einem dritten Abschnitt, rund vier Kilometer lang, soll die S21 über das Gleisdreieck-Gelände geführt werden, mit Anschluss an die U1 und den Südring. Nach neuen Schätzungen könnte das Projekt rund 900 Millionen Euro kosten.