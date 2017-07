Matthias M. Berlin Montag, 24.04.2017 | 10:53 Uhr

Hallo. Schön, dass Sie unverzüglich reagiert haben. Leider habe ich noch immer den Eindruck, Sie haben die Brisanz nicht verstanden. Die Überschrift war nicht "doppeldeutig", wie Sie meinen, sie war schlicht falsch.



Und den Rest des Artikels haben Sie sich offenbar auch nicht kritisch angesehen. So geht es doch im Teaser gleich weiter: "Während in Deutschland 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs der Opfer gedacht wird, spielen 1.000 Statisten in einem Militär-Freizeitpark bei Moskau Krieg."



Was soll der Satz aussagen? Dass wir- die Guten - alleine der armen Opfer gedenken, währen die kriegslüsternen Russen lieber Krieg spielen? Ernsthaft? Glauben Sie wirklich, die Russen gedenken nicht ihrer 20 Millionen Toten, für die Deutschland verantwortlich ist? Und ist das Wort "spielen" tatsächlich angemessen? Fragen Sie doch einfach mal, ob Sie solche Sätze auch bei den D-Day "Spielen" zum Gedenken an die Landung in der Normandie getitelt hätten. Waren Sie da auch so kritisch? Nein.