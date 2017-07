In Richtung Spandau kein Halt

Geplant ist eine Sanierung des Bahnsteigs und der Tunnelfugen. Zudem bereiten die Verkehrsbetriebe den Einbau eines Aufzugs vor, der allerdings erst 2018 in Betrieb genommen werden soll.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sanieren ab Mittwoch den U-Bahnhof Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln. Bis Mitte August kommt es deswegen zu Einschränkungen, wie die BVG am Dienstag mitteilte.

Damit der Verkehr auf der U7 während der Arbeiten weiter rollen kann, hat die BVG zwei Bauphasen geplant. In jeder wird jeweils eine Bahnsteighälfte saniert.

Von Mittwoch früh bis zum 18. Mai fährt die U7 in Richtung Rathaus Spandau im U-Bahnhof Karl-Marx-Straße ohne Halt durch. Fahrgäste, die aus Richtung Rudow die Station erreichen wollen, fahren bis Rathaus Neukölln und müssen dort in den Zug in die Gegenrichtung umsteigen.

Vom 19. Mai bis voraussichtlich 21. August wird dann der andere Bahnsteig saniert.