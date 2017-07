Schleusenzeiten in Brandenburg bleiben verkürzt

Trotz anders lautender Zusagen bleibt der Bund bei den kürzeren Schleusenzeiten an der Dahme-Wasserstraße und den Storkower Gewässern. Demnach beenden die Schleusen ihren Betrieb wochentags um 18.00 Uhr, am Wochenende um 19.00 Uhr. Ursprünglich hatte die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zugesagt, die Betriebszeiten in diesem Jahr wieder bis 22.00 Uhr zu verlängern.

Der Landestourismusverband Brandenburg zeigte sich verärgert und enttäuscht. Das Vorgehen sei unseriös und könne so nicht bestehen bleiben.