Der Bund hat die Schleusenzeiten auf den Wasserstraßen, die in seiner Obhut liegen, im Vergleich zum Vorjahr nun doch teilweise verlängert. So hat die Schleuse "Neue Mühle" an der Dahme-Wasserstraße von April bis November wochentags und am Wochenende immerhin bis 21 Uhr geöffnet. Die Schleusen am Storkower Gewässer sind dagegen unter der Woche nur bis 18:00 Uhr in Betrieb, am Freitag und am Wochenende bis 19 Uhr. Das betrifft die Schleusen "Kummersdorf", "Storkow" und "Wendisch Rietz".

Die Schleusenzeiten an einigen Ostbrandenburger Schleusen waren 2015 wegen Personalmangel verkürzt worden. Statt wie bisher um 22 Uhr war seitdem wochentags um 18 Uhr und am Wochenende um 19 Uhr Schluss. Der Landestourismusverband Brandenburg schlug Alarm, er fürchtete um den Wassertourismus in der Region.