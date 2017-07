Bei einem Wohnungsbrand in Klosterfelde (Barnim) ist am Dienstagabend ein Mensch schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen.



Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch brach das Feuer in der Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Weil eine benachbarte Wohnung nach dem Brand vorübergehend nicht bewohnbar war, mussten drei Bewohner die Nacht bei Verwandten verbringen.



Die Polizei vermutet Brandstiftung und hat Ermittlungen aufgenommen.