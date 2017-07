Audio: Inforadio | 13.04.2017 | Henrike Möller

"Sexpositive" Partys in Berlin - "Man kann sich Gelüsten hingeben und keiner beschwert sich"

17.04.17 | 09:31 Uhr

Exzess ist in: In Berlin breitet sich eine neue Liga von Sexpartys aus. Partyreihen wie "The House of Red Doors", "Pornceptual" und "Polymotion" bezeichnen sich selbst als "sexpositiv". Ihr Prinzip: Sex kann sein, muss aber nicht. Von Henrike Möller



Chantal streicht sich über den nackten, runden Bauch und setzt dann ihr Hundehalsband in Szene. Topfit ist die 20-Jährige nicht mehr. Vor der Polymotion war sie schon auf einer anderen Veranstaltung. Das kuschelige Polstersofa im Eingangsbereich vom "About Blank" sieht einladend aus. Aber schlappmachen ist nicht.



Die sexpositive Party ist ihr Wochenhighlight. Sie wirft einen entschlossenen Blick Richtung Tanzfläche: Ob wohl jemand eine Leine dabei hat? "Das lädt einfach schon die Menschen dazu ein, mit dir zu interagieren", erklärt sie ihr auffälliges Schmuck-Accessoire, "dann kommt einfach jemand, steckt die Leine an und führt dich durch den Club wie ein echtes Hündchen".

Die ideale "Slow-Fuck-Music"

Ihren Pet-Play-Fetish muss Chantal erstmal zügeln. Noch ist die Tanzfläche relativ leer. Durch die schmalen Vorhänge, die von der Decke hängen, wirkt sie wie ein Labyrinth. In einer Ecke ist ein Pärchen heftig am Rumknutschen, im Einklang mit der Musik, die für Techno ungewohnt langsam ist. Für Chantal die perfekte "Slow-Fuck-Music": "Die Leute können sich hier ganz hemmungslos und ungeniert ihren Trieben hingeben", schwärmt sie, "alles ist ganz ungezwungen und spielerisch". Trotzdem ist Chantal nicht in erster Linie wegen der Aussicht auf Sex hier. Wenn es passiert – schön! Wenn nicht – auch okay.



Für Anna – kurze Haare, Brille, schwarzer Schlabberlook – macht genau das den Grundgedanken von sexpositiven Partys aus: "Ich habe das Gefühl, es ist eher eine Party, auf der Sex möglich ist, aber nicht im Vordergrund steht. So ein bisschen der Reiz des 'Es könnte auch mehr passieren, als nur zu tanzen'." Die 38-Jährige ist mit ihrem Freund zur "Polymotion" gekommen – ein angenehmer Beziehungskick für beide: "Wir knutschen hier mehr rum, als wir es auf normalen Partys machen würden, einfach weil wir hier niemanden damit stören", sagt Anna.

Dezent ver-sext, oder ausgelassen - Hauptsache Spaß!

Kein Sex ohne vorher zu fragen

Dezent ver-sext könnte man die Stimmung an diesem Abend im "About Blank" beschreiben. Kein aggressiver Gangbang, keine vögelnden Pärchen auf der Tanzfläche, kaum nackte Körper. Sex findet aber trotzdem statt. Und zwar im extrem abgedunkelten Darkroom-Bereich nebenan. Er besteht aus verschiedenen Kabinen und Kabuffs. Die meisten von ihnen haben Gucklöcher oder offene Wände. Spielen darf hier aber nur, wer sich an die Regeln hält, sagt "Polymotion"-Veranstalter Ben: "Das Wichtigste ist Consensual Consent. Es gibt kein Einbringen, ohne vorher zu fragen. Im Prinzip gibt‘s auch kein Hingucken, ohne vorher irgendwie zu fragen."

"Nein heißt nein", steht groß auf Plakaten, die überall im "About Blank" aushängen. Zusätzlich patrouillieren immer wieder Mitglieder aus dem Veranstaltungsteam durch den Club. Auf ihren Shirts prangt die Aufschrift "Awareness-Team". Falls ihnen etwas seltsam vorkommt, sprechen sie die Beteiligten darauf an. Rausschmeißen habe man aber noch nie jemanden müssen, sagen sie. Auch von den Besuchern will keiner sexuelle Belästigung erlebt oder beobachtet haben. "Allein die Tatsache, dass jemand da ist, gibt einem schon ein beruhigendes Gefühl", sagt die 31-jährige Carina. Christian, 22, schreibt sein subjektives Sicherheitsgefühl einem anderen Faktor zu: "Ich glaube, am meisten achtet das Publikum darauf, dass nichts passiert. Die meisten sind sehr aufmerksam.“ Eine besonders strenge Türpolitik gibt es aber nicht. Rein kommt, wer weiß, was für eine Party hier steigt. Dabei ist selbst das Outfit völlig egal.

Hexen, Dämonen und Zauberer - in ein anderes Universum abtauchen

Den totalen Eskapismus erschaffen

Bei der "House of Red Doors" hält man das etwas anders. Alle acht Wochen findet die sexpositive Party in der "Wilden Renate" in Friedrichshain statt, jedes Mal mit einem anderen lasziven Verkleidungsmotto. An diesem Abend lautet es: schwarze Magie. Knapp bekleidete Hexen, Dämonen und Zauberer drängen sich durch die engen Räume des ehemaligen Wohnhauses. Immer wieder blitzen Hörner durch die Menschenmenge. "Die Idee hinter der Party ist, den totalen Eskapismus zu erschaffen", erklärt Veranstalter Alex, "Berlin war schon immer ein Zufluchtsort für das Groteske, Transgressive, Bizarre und Anti-Autoritäre." Diese Tradition wolle man einfangen und weitertragen. Die 25-jährige Mia – hauptberuflich Domina – klettert während der "House of Red Doors" am liebsten auf eine der Emporen hoch, um sich das Treiben von dort aus anzugucken: "Von oben sieht die Party aus wie ein Zirkus, hier sind viele Leute, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen." Viele seien etwas korpulenter oder sähen irgendwie anders aus. "Das macht es eben sympathisch", findet Mia, "es geht um Freaks."

Sich einfach seinen Trieben hingeben

Alle Körper sind schön

Und um Bodypositivity, sagt Lara, also die Überzeugung, dass alle Körper schön sind. Die 25-jährige bisexuelle Studentin mit den rosa Haaren genießt es, ihren kleinen Bauch auf der House of Red Doors nicht einziehen zu müssen. Auf reinen Gay-Partys sei das anders, sagt sie, dort spielten Äußerlichkeiten eine große Rolle: "Dadurch, dass sich hier so viele Leute ausziehen, wirklich alle Körperformen vertreten sind, sich alle wohl fühlen und niemand irgendwie belächelt wird für seinen Körper, kommt man mit einem gestärkten Selbstbild wieder raus." Auf der letzten "House of Red Doors" hatte Lara ihren ersten Dreier. Inklusive Zuschauer, was sie nicht weiter gestört hat: "Es hat sich weniger schamhaft angefühlt, als in der S-Bahn rumzuknutschen, weniger öffentlich irgendwie." Prinzipiell gibt es in der "Wilden Renate" aber auch genug geheime Nischen mit ausgebeulten Ledersofas und Flohmarkt-Charme, in die sich die Besucher zurückziehen können. Sex auf der Tanzfläche sieht man in dieser Nacht nicht. Lara zufolge kommt sowas aber durchaus vor: "Ich habe mal gesehen, wie ein Typ ein Mädel auf der Tanzfläche befriedigt hat." Ähnliches berichtet die 20-jährige Chantal von der Polymotion: "Ich habe mal zwei Männer dabei beobachtet, wie sie sich Blowjobs gegeben haben. Ich fand das richtig gut. Man kann sich hier seinen Gelüsten hingeben und keiner beschwert sich darüber."

Sexpositive Parties werden immer beliebter

Exzess ist in