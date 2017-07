Bei einer privaten Spendenaktion für die Hinterbliebenen der beiden in Ostbrandenburg getöteten Polizisten sind insgesamt 7.500 Euro zusammengekommen. Das teilte Kriminaloberkommissar Lutz Boltz als Initiator am Freitag zum Abschluss mit.

Er hatte als Anreiz seine vom ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Max Schmeling (1905-2005) signierten Boxhandschuhe ausgesetzt. Sie wurden unter den Spendern verlost. Gewonnen hat Boltz zufolge eine Frau aus Frankfurt (Oder).

Ein 24-Jähriger hatte Ende Februar in Oegeln bei Beeskow die beiden Beamten überfahren und getötet. Sie wollten ihn mit einem Nagelbrett auf seiner Flucht stoppen. Zuvor soll der Beschuldigte nach bisherigem Ermittlungsstand seine Großmutter getötet haben. Der Beschuldigte wurde nach seiner Festnahme in die geschlossene Psychiatrie in Brandenburg/Havel eingewiesen.