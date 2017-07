Georg oder lieber Jurij, Emma oder Ema? Sorbische und wendische Eltern sollen mit Infos dazu animiert werden, ihrem kommenden Nachwuchs sorbische Vornamen zu geben.

Dazu liegt seit Kurzem in einigen Standesämtern in der Lausitz für junge Paare eine Broschüre mit sorbischen beziehungsweise wendischen Vornamen aus. Sie wurde vom Witaj-Sprachzentrum in Bautzen herausgegeben. In erster Linie sei das kleine Lexikon für junge werdende Eltern gedacht, die darüber nachdenken, welchen Namen sie ihrem Kind geben, hieß es am Mittwoch von den Herausgebern. Die Standesämter halten die Broschüre für ein wichtiges Hilfsmittel zum Nachschlagen der korrekten Schreibweise.