Für die Stichprobe hängte die Umweltschutzorganisation in Berlin, aber auch in Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover und München Messgeräte vor Schulen und Kitas an größeren Straßen auf. Gemessen wurde im vergangenen Jahr zwei Wochen lang im September. Die Laboranalyse ergab Greenpeace zufolge, dass der Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm an 72 Prozent der insgesamt 143 Messstellen überschritten wurde - "teilweise um knapp das Doppelte".



In Berlin wurden besonders hohe Werte an einer Kita in der Oranienstraße in Kreuzberg gemessen (63,8 Mikrogramm), sowie in der Kaiserin-Augusta-Allee in Charlottenburg (62,9) oder auch in der Schivelbeiner Straße in Prenzlauer Berg (60,8). (Alle Ergebnisse auf greenpeace.de)