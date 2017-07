Acht Grad an der frischen Luft standen immerhin elf Grad im Wasser gegenüber: Von Erwärmung konnte trotzdem keine Rede sein, als am Freitag im Wannsee angebadet wurde. Traditionell startet das Strandbad Wannsee am Karfreitag in seine Badesaison: Um zehn Uhr öffneten die Betreiber die Türen. Immerhin für die ersten zehn Gäste gab es dann tatsächlich auch etwas zum Aufwärmen, nämlich Sauna-Freikarten.