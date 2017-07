95.000 Haushalte in Berlin ohne Strom

Nach Brand in Umspannwerk

95.000 Berliner Haushalte mussten am Mittwoch zeitweise ohne Strom auskommen. Betroffen waren Bürger in Teilen der Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf, wie der Sprecher der Stromnetz Berlin GmbH, Hannes Höhnemann, rbb|24 sagte. Kurz nach 13 Uhr sei für rund 20 Minuten der Strom ausgefallen.

Grund sei ein Brand im Umspannwerk Mitte gewesen, so Höhnemann. Hier gab es einen technischen Defekt an einer Kabelverbindung. Inzwischen sei jedoch eine Umleitung hergestellt, so dass die Haushalte wieder mit Strom versorgt werden könnten.

Sendung: Inforadio, 26.04.2017, 16.32 Uhr