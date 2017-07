Jens Riewas Reise in die Vergangenheit

Jens Riewa als Postbote: Zum Start der Zustellungssaison im Spreewald ist der ARD-Nachrichtensprecher am Dienstag ins passende Outfit geschlüpft und in den Postkahn gestiegen. Dabei erinnerte sich der gebürtige Spreewälder an alte Zeiten.