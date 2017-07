Nach gemeinsamen Ermittlungen in Cottbus und Berlin ist der Polizei ein mutmaßlicher Doppelmörder ins Netz gegangen. In Britz soll der 34-Jährige im Februar einen Syrer getötet haben. Gesucht wurde er schon zuvor - wegen eines Mordfalls in Finsterwalde.

Bei den Ermittlungen der Cottbuser Polizei seien Überschneidungen zu dem Berliner Fall aufgefallen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Berlin mit. Der Syrer, der laut Polizei bis September 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt (Oder) gelebt hatte, war in einer Grünanlage nahe des U-Bahnhofs Grenzallee tot aufgefunden worden. Er soll laut laut Polizei drogenabhängig gewesen sein und als Kleindealer gearbeitet haben.

Laut Polizei sitzt der 34-Jährige bereits in Untersuchungshaft, aber nicht in Berlin, sondern in Brandenburg - denn Ende Januar soll er in Finsterwalde (Elbe-Elster) bereits einen 65-Jährigen umgebracht haben.

In der Drogenszene rund um den U-Bahnhof sei er dem Tatverdächtigen begegnet, hieß es. In den Verhören äußerte sich der Beschuldigte zu dem Berliner Tötungsdelikt zwar nicht, die Ermittler gehen aber davon aus, dass der 34-Jährige sein Opfer in Raubabsicht getötet hat. Am Tatort sollen Spuren des Verdächtigen gefunden worden sein.



Wenige Tage nach dem Tod des Syrers war er bei einem Ladendiebstahl am Hermannplatz in Berlin-Neukölln aufgegriffen und festgenommen worden - doch der Zusammenhang zum Toten von der Grenzallee stellte sich erst später heraus.

Zunächst stand der Festgenommene nur im Verdacht, den 65-Jährigen in Finsterwalde umgebracht zu haben. Auch dabei soll es um Raub gegangen sein, denn die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter an Geld und Wertgegenstände seines Opfers gelangen wollte. Der Tote war in seiner Wohnung von seinem Sohn entdeckt worden.