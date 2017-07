Der Tunnel Flughafen Tegel bleibt von Freitagabend an für mehrere Tage in eine Fahrtrichtung voll gesperrt. Betroffen ist die Tunnelseite Richtung Nord/Hamburg. Grund sind Wartungsarbeiten, wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte.



Die Absperrarbeiten beginnen am Freitag um 18 Uhr - aufgehoben wird die Sperrung voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr. Eine Umleitungsstrecke ist demnach ausgeschildert.

Sendung: Inforadio Verkehrsnachrichten, 21.04.2017