Alpha Wolf Mittwoch, 26.04.2017 | 11:00 Uhr

Die Polizei sollte da Kontrolieren wo es sinn macht und nicht nur den normalem Autofahrer abzocken. Wie oft habe ich die Blitzer auf der Tempo 100 Strecke zwischen Briesko Ginkenherd und Eisenhüttenstadt gesehen .Dabei war da noch nie ein schwerer Unfall.Nur Abzocke.So auch in Neuzelle keine Unfälle in der Gegend aber an Schulen und Kindergärten wird nicht einmal geblitzt.