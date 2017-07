Jubel, Tulpen, Heiterkeit - 20.000 Besucher bei Tulpenfest in Potsdam

23.04.17 | 17:36

Rund 20.000 Gäste haben beim 20. Tulpenfest in Potsdam an diesem Wochenende holländisches Flair genossen. "Die Menschen haben sich das Vergnügen nicht nehmen lassen, auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat", sagte der Pressesprecher des Festes, Hans-Peter Gaul, am Sonntag. Das Festgelände am Bassinplatz vor dem Holländischen Viertel wurde mit 100.000 Tulpen geschmückt. Für das Oranje-Flair sorgen mehr als 170 niederländische Musiker, Tänzer und Handwerker. Blumenmädchen verteilten Tulpen aus Körben, Tänzer in Holzschuhen feierten, eine Stelzenläuferin stelzte durch die Besucher, die sich mit Poffertjes und anderen niederländischen Spezialitäten stärken konnten.



Holzschuhtanz und Poffertjes

Das Verhältnis von Deutschen und Niederländern sei noch nie so gut gewesen, hatte der niederländische Gesandte, Henk Voskamp, am Samstag zur Begrüßung gesagt. Das Tulpenfest soll am Sonntagabend mit Jazzmusik zu Ende gehen. Das Tulpenfest wird alljährlich zum Frühlingsbeginn von der Fördergesellschaft für niederländische Kultur in Potsdam organisiert. In den vergangenen 19 Jahren sollen nach Angaben der Veranstalter zusammengerechnet fast eine halbe Million Menschen das Fest besucht haben. Das holländische Viertel war im 18. Jahrhundert für holländische Handwerker gebaut worden, die unter anderem mit niedrigen Steuern nach Potsdam gelockt wurden.

