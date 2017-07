Spazierfahrt in der Uckermark geht glimpflich aus

Ein siebenjähriger Junge hat in der Uckermark eine Fahrt mit dem Traktor des Nachbarn unternommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Junge vom Templiner Ortsteil Storkow aus mehrere Kilometer in Richtung Hammelspring.

Ganz verkehrssicher war der Knirps aber nicht: Er touchierte mit dem Traktor die Feldsteinmauer einer Kirche. Beendet wurde die Fahrt durch den Besitzer des Traktors. Er sprang auf das Fahrzeug und brachte es zum stehen. Sowohl der Junge als auch der Nachbar blieben unverletzt.