Vier Wochen nach dem spektakulären Diebstahl einer millionenschweren Goldmünze in Berlin sind die Täter weiter auf der Flucht. "Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Bislang seien 53 Hinweise zu dem Fall eingegangen. Die Informationen würden sorgfältig geprüft.