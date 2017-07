Fantomas Berlin Dienstag, 18.04.2017 | 09:19 Uhr

Ich habe dazu ein paar freundliche Fragen, obwohl jeder Unfall schlimm genug für jeden Menschen ist:



Wer bezahlt eigentlich diese teuren Mercedes und Audi-Autos, die wahrscheinlich mehr als 100.000,00 Euro kosten und die bei diesen Unfällen dann ganz furchtbar aussehen? Können Harz4-Empfänger sich so teure Autos überhaupt leisten? Fragt die Polizei und die Presse soetwas überhaupt noch nach, wo denn das Geld für die teuren Autos herkommt? Was denkt die Mehrheit wohl darüber, dass einige wenige den Kudamm in Berlin schändlich mißbrauchen?



Diese Fragen möchte ich hiermit mal in den Raum ohne weiteren Kommentar stellen, eine Schande in dieser Republik ist das!



mfg.