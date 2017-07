Ein 19-Jähriger ist am Montagabend bei einem Unfall in Berlin-Neukölln in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste er von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Der junge Mann war den Angaben zufolge gegen 21:15 Uhr mit einem Citroen auf der Hermannstraße in Richtung Hermannplatz unterwegs. Nach Aussage von Zeugen fuhr er dabei auf der rechten Fahrspur, betätigte plötzlich den linken Blinker und wendete, offenbar ohne den auf der linken Spur fahrenden Mercedes eines 32-Jährigen zu bemerken.

Beide Autos stießen daraufhin zusammen. Der Citroen geriet ins Schleudern und kam in Höhe einer Einfahrt zum Stehen. Der verletzte 19-Jährige konnte sich nicht mehr selbst aus dem Wagen befreien. Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und gab an, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Die Hermannstraße war bis Mitternacht gesperrt.