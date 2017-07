Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatte der Fahrer in der Ortolfstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war seitlich in eine Laterne gekracht und blieb dann an einem Gartenzaun stehen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, ohne sich um den Beifahrer zu kümmern.

Die Feuerwehr brauchte eine knappe Stunde, um den Verletzten aus dem Wrack zu schweißen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Den Fahrer hat die Polizei später in der Nähe des Unfallortes gefunden. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm auf einer Wache Blut abgenommen.



Der Unfallwagen wurde sichergestellt, um ihn auf technische Mängel zu untersuchen.