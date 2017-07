Er verletzte mehrere Mitbewohner in seiner Unterkunft mit einem Messer - einen davon lebensgefährlich: Ein tschetschenischer Asylbewerber ist jetzt in Potsdam zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Von Lisa Steger

Das Potsdamer Landgericht hat einen tschetschenischen Asylbewerber wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag auf Anfrage des rbb mit. Es ging um gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen.

An einem Abend im Juni des vergangenen Jahres trat er einen Mann an einer Bushaltestelle nieder. Wenig später verletzte er fünf Menschen in seinem Wohnheim in Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen (Teltow-Fläming) mit dem Messer. Der Strafkammer zufolge wollte der Angeklagte dabei zwei seiner Opfer töten, überlegte es sich aber während der Tat anders. Daher wurde er - entgegen der Anklage - nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt.