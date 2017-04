Der Flugverkehr in Berlin-Tegel ist laut Flughafenbetreiber wieder aufgenommen worden. Wegen eines verdächtigen Koffers am Terminal B war der Verkehr am Samstagmittag gegen 12:10 Uhr für etwa 20 Minuten eingestellt worden. Spezialisten des Landeskriminalamtes rückten aus und röntgten den Koffer, das Gepäckstück erwies sich aber als harmlos, erklärten Sprecher der Polizei und der Flughafenbetreiber.



Wegen der Sperrung könne es nun noch zu Verspätungen kommen. Nach Angaben eines Sprechers der Flughafengesellschaft musste lediglich ein Flug aus Paris auf den anderen Berliner Airport nach Schönefeld umgeleitet werden. Dieser flog aber nach einer Zwischenlandung noch nach Tegel. Laut der Online-Auskunft der Berliner Flughäfen kommen zwei Flüge rund zwei Stunden später an, acht weitere Flüge verspäten sich lediglich um fünf bis zehn Minuten. Einige weitere Flüge wurden offenbar vorgezogen, sie landen früher als geplant.