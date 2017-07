Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 16.04.2017 | 09:57 Uhr

... Da will ich freimütig ergänzen: Und ein umsichtiges, weit mehr defensives als offensives Fahren auf ALLEN Seiten. Will heißen: Kein schnelles Fahren in unübersichtliche Situationen hinein, die immer und überall auftauchen, weil Stadt eben Stadt ist.



Was ich mir wünschen würde: Dass Radfahrende regelrecht aufstehen und ihre Meinung bekunden. So wie ich hier. Und deutlich sagen, dass sie mit der Aufrüstung des Fahrrad-Designs nichts am Hut haben. Die brüllende Werbung, nicht nur bei Automodellen, sondern auch bei Fahrradmodellen, die deren Fahrende ja "Bikes" nennen, ist heute ja die Regel.



Abrüstung tut Not. Vor allem im Alltag. Und im Fahrverhalten. Denn gerade dort, wo komforable Radfahrstreifen und -wege angelegt sind, tritt aggressives Fahrverhalten auf. Was wäre dafür ein passenderer Tag als Ostern, genau dies zu schreiben?