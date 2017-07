Die Berliner Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Karfreitag im Ortsteil Moabit mehr als 650 zu schnelle Fahrzeuge und einen Fahrer ohne Führerschein erwischt.



Die Beamten der Autobahnpolizei maßen in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12 Uhr in der Seestraße zwischen Goerdelerdammbrücke und Sylter Straße das Tempo der Fahrzeuge. Laut Polizei kamen in diesem Zeitraum knapp 1.200 Fahrzeuge an der Stelle vorbei - mit 652 waren gut die Hälfte der Autos zu schnell. Eine Fahrerin wurde sogar mit 113 Kilometern pro Stunde geblitzt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt in der Seestraße bei ortsüblichen 50 Kilometer pro Stunde.



Fast 460 Fahrer müssen nun mit einem Verwarnungsgeld und knapp 200 mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem wird voraussichtlich knapp 70 Raser ein Fahrverbot treffen.