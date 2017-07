Sabrina Berlin Freitag, 28.04.2017 | 13:14 Uhr

"Der Zoo bringe die Summe mit Hilfe von Sponsoren und Spendern selbst auf, hieß es."



Das kann er gar nicht, das Geld selbst aufbringen, weil er aus Steuermitteln am Leben erhalten wird:



"Der Senat will nach Tagesspiegel-Informationen am heutigen Dienstag den Bund-Land-Zuschuss von insgesamt 130 Millionen Euro zweckgebunden für Projekte verabschieden."



Quelle: Bald baden Elefanten am Landwehrkanal, tagesspiegel, 19.07.2016 11:29 Uhr



Einerseits werden in Berlin die Bibliotheken ruiniert, der heutige Bestand an Medien im Verbund ist einfach provinziell und auf der anderen Seite werden solche unseriösen keinesfalls artgerechten Tiergefängnisse mit obszönen Beträgen subventioniert.



Die dafür verantwortlichen Politiker sollen sich nicht wagen, noch einmal ihren Kahlschlag des Gemeinwesens mit Sparzwängen zu rechtfertigen.

Es sind nicht Sparzwänge sondern politische Prioritätensetzungen.