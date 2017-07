All jene, die durch ihr kriminelles und gewalttätiges Auftreten Parks und Plätze, U- und S-Bahnen in Orte der Angst verwandeln, bedrohen schließlich die Bewegungsfreiheit der Menschen in dieser Stadt. Wenn Bürger den Mauerpark meiden, den Alexanderplatz, die U8, das Kottbusser Tor oder das RAW-Gelände, dann ist das ein unerträglicher Zustand in einer Stadt, in der zahlreiche Menschen leben wollen, genau weil sie wie keine andere für das Gefühl der Freiheit steht. Dieses Gefühl müssen wir verteidigen, mit demokratischen Mitteln, zu denen auch der gesetzlich geregelte zügige Einsatz der Öffentlichkeitsfahndung über Videoüberwachung gehört.



Dass der Innensenator diese Videoüberwachung weiter ausweiten will, ist sinnvoll. Zumal angesichts des mehrfach erwiesenen raschen Fahndungserfolgs - etwa nach den brutalen Überfällen am U-Bahnhof Herrmannstraße, wo eine Frau die Treppe heruntergetreten wurde, oder im Fall des Obdachlosen, der von einer Gruppe junger Männer angezündet wurde.