Die Wasserschutzpolizei in Westbrandenburg will in diesem Jahr verstärkt sogenannte Wassermotorräder kontrollieren. Damit solle auch die Belästigung und Gefährdung durch zu schnell fahrende Jet-Skis minimiert werden, sagte Joachim Pötschke, Chef der Wasserschutzpolizei, am Mittwoch in Potsdam.



Nach seinen Worten werden in diesem Saison die Vorschriften verschärft: "Jet-Ski-Fahrer können innerhalb eines kurzen Streckenabschnitts nicht mehr ständig hin- und herfahren. Wenn sie innerhalb dieser kurzen Strecke mehrfach angetroffen werden, müssen sie mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen." Pötschke kündigte verschärfte Kontrollen an: "Die werden wir gleichzeitig dafür nutzen, den Jet-Ski-Fahrern die neuen Regeln zu erläutern."