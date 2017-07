Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) hat eine schnellstmögliche Aufklärung der mutmaßlich rassistischen Verhöhnungen einer ägyptischen Gast-Studentin gefordert, die bei einem Unfall vor der Stadthalle Cottbus tödlich verletzt wurde.

"Dass eine junge, tödlich verletzte Frau mitten in Cottbus nach einem Unfall noch fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt wird, ist unfassbar und abscheulich", sagte Münch am Donnerstag in einer Mitteilung. "Wenn die Vorwürfe so zutreffen, ist dieser Vorfall eine Schande."