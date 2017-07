In dem Sperrkreis von einem Kilometer Größe befand sich auch ein Landgasthof. Drei Bewohner verließen für die Sprengung das Gebäude sowie neun Mitarbeiter der Mülldeponie das Gelände, wie es weiter hieß.

Nach der Sprengung von Weltkriegsmunition auf einer Mülldeponie in Südbrandenburg ist die Autobahn 15 zwischen Roggosen und Forst (Spree-Neiße) wieder freigegeben worden. Das teilte die Stadt Forst am Freitag mit. Die Sprengung von elf Granaten, die vor Tagen bei Bauarbeiten entdeckt worden waren, sei um 10.00 Uhr problemlos erfolgt. Der Autobahnabschnitt war rund eine Stunde lang gesperrt.

Die Weltkriegsmunition war bei Bauarbeiten auf einem Deponiegelände in Forst entdeckt worden. Da die Autobahn 15 innerhalb des Sperrgebiets liegt, wurde sie zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt. Betroffen waren auch Teile des Naherholungsgebietes "Urwald" in Groß Jamno. Die Zufahrtstraßen und Wege wurden am Freitagmorgen ebenfalls gesperrt. Auch zwei Gashochdruckleitungen waren vorübergehend abgekappt worden.

Die Deponie liegt mitten in einem Waldgebiet; die Stadtverwaltung hatte die Anwohner gebeten, das Gebiet ab 9.00 Uhr nicht mehr aufzusuchen. Lediglich die Landstraße B115 zwischen Forst und Döbern war von der Sperrung nicht betroffen.