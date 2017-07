Rund 200 Wölfe gibt es in Brandenburg. Ihre Zahl wächst, ebenso die Zahl der Angriffe auf Weidetiere. Beim 4. Potsdamer "Wolfsplenum" diskutierten deshalb am Mittwoch Politiker, Landwirte, Jäger und Naturschützer, wie man mit den Tieren umgehen soll.

Gefährliche Wölfe sollen in Brandenburg künftig leichter abgeschossen werden können. Eine entsprechende Verordnung sei auf dem Weg, sagte die Staatssekretärin im Agrarministerium, Carolin Schilde, am Mittwoch beim 4. Wolfsplenum in Potsdam. Der Entwurf müsse nun mit Tierhaltern sowie Umwelt- und Naturschutzverbänden abgestimmt werden.

Bisher darf ein Wolf nur getötet werden, wenn er konkret Menschen gefährdet. In Zukunft soll der Abschuss möglich sein, wenn sich Wölfe nicht artgerecht verhalten, etwa wenn sie in menschlichen Siedlungen nach Futter suchen oder wiederholt in geschützte Weidetierhaltungen einbrechen. Noch in der Diskussion ist, ob in solchen Fällen ein ganzes Wolfsrudel getötet werden darf.