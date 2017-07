Nach dem 4. Wolfsplenum in Brandenburg gibt es scharfe Kritik an der Veranstaltung: Die CDU wirft dem Land vor, sie bitte Tierhalter, Naturschützer und Jäger zu Gesprächen über Wölfe an einen Tisch - dabei sei schon alles ausgemachte Sache.

Aus den Regierungsparteien SPD und Linke kamen hingegen positive Stimmen zum Wolfsplenum. Erik Stohn von der SPD-Fraktion sagte, der Dialog sei im Gange und werde fortgeführt, auch in Arbeitsgruppen. Auch Linken-Agrarexperte Thomas Domres sah das Wolfsplenum auf einem guten Weg. In einer Mitteilung betonte er dabei den ergänzenden Charakter des Wolfsplenums: Ziel sei es, "verschiedene fortschrittliche Maßnahmen", die das Umweltministerium bereits angekündigt habe, "zu bewerten und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu ergänzen und auszubauen". So plane das Umweltministerium, den Abschuss von sogenannten Problemwölfen leichter zu machen.

Die Staatssekretärin im Agrarministerium, Carolin Schilde, hatte am Mittwoch berichtet, derzeit werde an einer Wolfsverordnung gearbeitet, die den Umgang mit sogenannten Problemwölfen regeln soll. Über den Abschuss von Wölfen würden aber auch in Zukunft Einzelfall-Entscheidungen getroffen. So solle ein Abschuss möglich sein, wenn sich Wölfe nicht artgerecht verhalten - also in menschlichen Siedlungen vordringen oder wiederholt in geschützte Weidetierhaltungen einbrechen.

Dies geht Bauernbund und Bauernverband jedoch nicht weit genug: Sie fordern, dass Tiere, die sich Weidetieren und Siedlungen auf weniger als 1.000 Meter nähern, abgeschossen werden dürfen. Naturschützer lehnen das ab.



Mit Informationen von Lisa Steger