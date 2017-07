humanpretiose Forst Donnerstag, 27.04.2017 | 17:53 Uhr

Was für eine Weisheit H. Scholz... selten so gelacht. Es sind gerade die Naturschützer, die sich für den Wolf engagieren. Jede dritte Tierart ist in Deutschland bedroht. Der Skandal: gefährdete Tierarten dürfen in Deutschland ganz legal gejagt werden. Dazu gehören Arten wie der Feldhase, Baummarder, Dachs, viele Enten-Gänse und Mövenarten oder auch das Rebhuhn und viele Arten mehr. Ja ... H. Scholz daran ist natürlich der Wolf schuld, meine Herrn lassen sie bitte nicht so einen Unsinn von sich. Herr Scholz, wo wären wir ohne Naturschutz heute, gehen sie noch einmal in sich und überlegen sie bevor sie Menschen beleidigen die sich ehrenamtlich für denn Naturschutz einsetzen. Herr Scholz und das was ich ihnen jetzt erkläre ist ist jedem Naturschützer und Förster bekannt, denn Jägern übrigens auch. Passt hier leider nicht mehr rein, weiter im nächsten Kommentar.